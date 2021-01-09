2021/01/09 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تعيد النظر بالاختلافات الجينية للتوائم الأحادية اللاقحة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تعيد النظر بالاختلافات الجينية للتوائم الأحادية اللاقحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).