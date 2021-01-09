2021/01/09 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية، يوم السبت، بيانا بشأن القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية قد فرضت عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض".

واضافت: ان "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة"، مشيرا إلى أنَّ "الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: القرار الأمريكي بحق الفياض فاجأنا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: القرار الأمريكي بحق الفياض فاجأنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).