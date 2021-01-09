سائرون: الكاظمي يرغب باجراء تعديلات وزارية للهروب من ملفات الفساد

2021/01/09 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

رجح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء تعديل وزاري للهروب من ملفات الفساد.

وقال المسعودي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “رئيس الحكومة يرغب باجراء تعديلات وزارية لبعض الشخصيات كمحاولة للخروج من أزمة الاستجوابات والاستضافات بحق بعض الوزراء الفاسدين”.

وأضاف أن “تحديد موعد جديد للانتخابات سيدفع الحكومة الى تغير ثلث وزرائها”.

وطالب النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس الماضي، باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثر اخفاقه في عدد من الملفات المهمة، فيما وصف حكومة الكاظمي بالفاشلة.



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