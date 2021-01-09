السليمانية.. تكريم 12 مخرجا سينمائيا

2021/01/09 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت نقابة فناني كوردستان فرع السليمانية، يوم السبت، 12 مخرجا سينمائيا.

واوضح هلكورد صالح مدير المركز السينمائي للنقابة لـ PUKmedia: انه بمناسبة الذكرى الـ 38 لتأسيس نقابة فناني كوردستان، تم تكريم 12 مخرجا كورديا، الذين قدموا خدمات كبيرة لتطوير السينما الكوردية.

واضاف: ان النقابة تسعى عبر الافلام ايصال معاناة شعب كوردستان الى العالم، داعيا الفنانين الى التعاون والتكاتف خدمة للفن الكوردي.

PUKmedia

بعدسة: جمال سركتي وجعفر حسين

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