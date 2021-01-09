المرأة فخر الاسلام - صفاء زويدي

2021/01/09 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صفاء_زويدي المرأة فخر الإسلامجميل أن يكون عند المرأة ثقة في نفسها ، أنها تستطيع أن تؤثر في المجتمع .



هناك مشكلة نجد بعض الرجال وبعض النساء لديهم نظرة دونية لأنفسهم ، مثلي أنا ..



و بما أننا نتحدث عن النساء فلنكمل ولنجعل كل حديثنا عنهن ..



مثلا أنا أنظر الى كل واحدة فيكن انها لديها أسلوبها الخاص ، الجميل في الأمر هو تأثيرها على عائلتها في ملابسها وهذا ما نجده صعب في مجتمعنا هذا وحتى أسلوبها ورفضها مصافحة ال ......





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