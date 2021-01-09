#صفاء_زويدي المرأة فخر الإسلامجميل أن يكون عند المرأة ثقة في نفسها ، أنها تستطيع أن تؤثر في المجتمع .
هناك مشكلة نجد بعض الرجال وبعض النساء لديهم نظرة دونية لأنفسهم ، مثلي أنا ..
و بما أننا نتحدث عن النساء فلنكمل ولنجعل كل حديثنا عنهن ..
مثلا أنا أنظر الى كل واحدة فيكن انها لديها أسلوبها الخاص ، الجميل في الأمر هو تأثيرها على عائلتها في ملابسها وهذا ما نجده صعب في مجتمعنا هذا وحتى أسلوبها ورفضها مصافحة ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة فخر الاسلام - صفاء زويدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة فخر الاسلام - صفاء زويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).