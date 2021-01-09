مقالتان لي, الأولى تنبأت بفوز ترامب, والثانية بغزوة الكونغرس - جعفر المظفر

2021/01/09 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر من حقك أن تضحك حينما تفوز بالرئاسة لكن ليس من حقك أن تُكشِّرحينما تخسرها.



ركنا الديمقراطية الأساسيين هما بهذا المعنى : أن تبتسم حينما تفوز, وأن تقر بالخسارة حينما تحدث.



ومشكلة ترامب كما بات معروفا أنه لم يكن مستعدا للقبول بركن الديمقراطية الثاني : القبول بالخسارة, مما نبّه إلى حقيقة أن الرجل يعيش حالة نكران (وهذه الحالة غالبا ما تشير إلى وجود خلل ما على صعيد البنية العقلية أو على صعيد طريقة التفك ......





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