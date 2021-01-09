⭕️ اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة 2021

2021/01/09 | 16:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

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