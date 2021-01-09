سفير أميركي سابق في العراق يتوقعات توجهات بايدن المقبلة: يعرف ما يجري

2021/01/09 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةتوقع السفير الأميركي السابق في العراق رايان كروكر، الية تعامل الرئيس المنتخب جو بايدن مع العراق في المرحلة المقبلة.وقال رايان كروكر في مقابلة متلفزة تابعتها إن "السفير الامريكي الآن في العراق محترف جداً ونحن نؤمن بأهمية العلاقات بين العراق وامريكا".وبشأن العلاقات العراقية – الامريكية في عهد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، قال كروكر إن "بايدن سيواجه الكثير من القضايا في الداخل والخارج وهو شخص يؤمن بالطابع الدولي والتعددية، واشعر بالثقة لان الرئيس الجديد (بايدن) يعرف ما يجري في العراق ويفهم ما هو مهم للولايات المتحدة الامريكية".وفي وقت سابق ، توقع وزير الخارجية العراقي الاسبق هوشبيار زيباري ، تعاملا اميركياً افضل مع ملف العراق في عهد الرئيس المنتخب جوزيف بايدن.وقال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "أنني اعرف جو بايدن منذ عام 1992، عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعندما تسلم باراك اوباما الرئاسة الامريكية، قام بوضع ملف العراق طوال الـ8 سنوات بيد بايدن لانه الاكثر خبرة بالملف العراقي".واوضح أن "بايدن اقترح امام قادة العراق في 2005، انه في حال عدم القدرة على التعايش فلا بأس من تقسيم البلد 3 فيدراليات".وأكد أن "بايدن اختار وزراء في حكومته ممن لديهم خبرة بالملفين العراقي والايراني وهذا يعكس مدى جديته وانفتاحه على البلدين".

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