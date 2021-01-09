️ اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021

2021/01/09 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنها "عقدت اجتماعاً الآن لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021"، جاء ذلك بالتزامن مع نية البرلمان عقد جلسة نيابية لانجاز القراءة للموازنة.

وكان عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي قال في تصريح صحفي، يوم الجمعة (8 - 1 - 2021)، إن "اللجنة المالية ليس لها علاقة في رسم ملامح الموازنة، وأنما الحكومة هي التي ترسم ملامح واتجاهات الموازنة باعتبارها سياسة تنفيذية ومن صلاحية مجلس الوزراء".وأضاف أن "اللجنة المالية تحاول أن تعيد النظر بهذه الموازنة، وتلاحظ فيما إذا كان هناك انحرافات في نفقات، وإذا كان هناك قصور أيضاً في عملية إنتاج الوزارات، وزيادة الإيرادات في الوزارات، وتراقب عمليات الانفاق، وتوزيع الثروة الوطنية على القطاعات، وعلى المحافظات والوزارات، وتراقب الاقتراضات الداخلية والخارجية ،التي ربما يساء استخدامها في أي مشروع"، لافتاً إلى أن "هذه المحاور التي ستدرسها اللجنة المالية".ولفت إلى أن "العراق لديه مديونية عالية ويحتاج إلى إيرادات إضافية ،وأعتقد زيادة سعر الدولار أو زيادة سعر النفط يأتي في تغطية العجز الكبير في الموازنة".وكان مجلس النواب قد حدد اليوم السبت موعداً لمناقشة موازنة 2021.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب خلال وثيقة، أن "رئاسة البرلمان حددت يوم السبت المصادف 9 كانون الثاني موعداً للقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

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