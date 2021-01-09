التربية: ندرس زيادة الدوام الحضوري الى ثلاثة ايام في الاسبوع

2021/01/09 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

أعلنت وزارة التربية، السبت، عزمها زيادة الدوام الحضوري للطلبة الى ثلاثة ايام في الاسبوع مع الحفاظ على السلامة العامة في ظل الاوضاع الصحية التي سببتها جائحة كورونا.

وقالت مدير عام الاعداد والتدريب في الوزارة وصال الدوري لوكالة /لمعلومة/ ان “الوزارة تسعى لزيادة الدوام الحضوري للطلبة الى ثلاثة ايام في الاسبوع مع الحفاظ على السلامة العامة للتلاميذ والطلبة، بالاضافة الى عملية التطوير الجارية للتعليم الالكتروني”.

وأضافت، أن “صعوبات عدة في التعليم الالكتروني حاولنا التغلب عليها تمثلت في المناطق النائية حيث عدم توفر الانترنت والاجهزة اللوحية الذكية، كما ان التعليم الالكتروني كان مفاجئ بالنسبة للعراق اذ انه لا لم يكن هناك عمل فيه بشكل واسع”.

واشارت الى ان “وزارة التربية نجحت بتوفير تعليم الكتروني في جزء كبير من العراق، ومع التعليم الحضوري واكبنا العملية من خلال التعليم المدمج، ونحاول مستقبلا التغلب على الصعوبات من خلال توسعة التعليم الالكتروني وزيادة التثقيف له”.



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