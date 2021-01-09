الموسوي يدعو وزير الداخلية الى مكافحة تجارة المخدرات وردع انتشارها ” واقعيا لا اعلاميـا “

2021/01/09 | 17:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي ، وزير الداخلية الى العمل واقعيا لمكافحة تجارة المخدرات التي باتت تهدد كل شرائح المجتمع وساهمت وبشكل ملحوظ في زيادة نسب الجريمة والفساد والتفكك الاسري في الاونة الاخيرة.

وانتقد الموسوي ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، تصريحات وزير الداخلية عن تجارة المخدرات وتواجدها بالاسواق اصبح كتواجد المواد الغذائية ، عادا ذلك يثير بعض علامات الاستفهام حول دور الوزارة لمكافحة هذه العقاقير المخدرة كون الوزير هو المسؤول التنفيذي الاول للحد من انتشار المخدرات في البلاد، مشيرا الى تناقل بعض المعلومات التي لم يتسنى التاكد منها تثبت تورط بعض ضباط مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد في الاسواق .

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