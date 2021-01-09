2021/01/09 | 17:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالاعضاء البشرية في واسط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالاعضاء البشرية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).