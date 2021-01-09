في ذكرى عيد الشرطة.. الكاظمي: تحديات البلد كبيرة وهي فرصة للإصلاح والتعاون

2021/01/09 | 17:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الشرطة العراقية بذكرى عيدها السنوي، فيما أكد ان تحديات البلد كبيرة وهي فرصة للإصلاح والتعاون فيما بيننا ومع مؤسسات الدولة.وقال الكاظمي خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية الـ99 وتخرج الدورة التأهيلية الـ27 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والاستعراض لقطعات وزارة الداخلية بهذه المناسبة، “نحتفل …

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