الخارجيّة تستغرب قرار الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض وتتعهد بمتابعة الموضوع لحله

2021/01/09 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعرب وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض، فيما تعهدت بمتابعة الموضوع.

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