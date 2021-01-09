الكهرباء تصل إلى قرية آل راشد.. لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية (صور)

2021/01/09 | 17:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم السبت، إكتمال الخط الناقل الطاقة الكهربائية لقرية آل راشد 80 كيلو متر جنوب مدير الناصرية وبطول (6) كيلو متر.

وقالت الشركة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 كانون الثاني 2021): إنه "دشنت شركة نفط ذي قار اليوم السبت الخط الناقل الطاقة الكهربائية لقرية آل راشد 80 كيلو متر جنوب مدينة الناصرية وبطول (6) كيلو متر كأول كهرباء وطنية تصل هذه القرية منذ تأسيس الدولة العراقية بعد ربطه بمحطة حقل صبه النفطي".

ونقل البيان عن مدير عام شركة نفط ذي قار المهندس علي خضير العبودي قوله: " إن وصول الكهرباء الوطنية لهذه القرية ولأول مرة في تأريخ الدولة العراقية جاء بجهود ابناء نفط ذي قار تخطيطا وتمويلا وتنفيداً".

وأضاف العبودي، أن "وصول الطاقة الكهربائية لقرية عانت الاهمال يمثل مفتاحاً لعودة الاهالي التي هاجرت بسبب انعدام الخدمات واولها الكهرباء وعامل مساعد للحفاظ على النسيج الديمغرافي للمجتمعات".

وأكد أن "الهيأة الهندسية ممثلة بقسم الكهرباء في نفط ذي قار تعمل بالوقت نفسه على إيصال الكهرباء لثلاث قرى أخرى قريبة من حقل الناصرية النفطي ايضا لم تصل اليها هذه الخدمة التي تعتبر من أساسيات مايحتاجه المواطن اليوم".

بدوره، قال المهندس حازم مدير قسم الكهرباء في شركة نفط ذي قار: إن "الخط الناقل للكهرباء تم ربطه بمحطة الكهرباء التابعة الى حقل صبة الشمالي ثم ايصاله الى قرية ال راشد ومدرسة المثنى وذلك من خلال تشيد شبكة ضغط عالي 11kv بطول ٤٢٠٠متر وشبكة ضغط واطئ بطول ١١٠٠متر ونصب محولة سعة 250kva، وتضمن العمل نصب عمود ضغط عالي ١١متر مدور عدد ٩٤ وعمود مشبك ضغط عالي ١١متر عدد ١٦ وعمود مشبك ١٤متر عبار نهر عدد ٢ وعمود مدور ٩متر عدد٢٠ وعمود مشبك ٩متر عدد ٤ مع جميع الملحقات وكان العمل مطابق لمواصفات وزارة الكهرباء وباشرافهم وكانت الكلفة الاجمالية للمشروع ١٤٦ مليون تقريبا".

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