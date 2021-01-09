2021/01/09 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبر "صادم" من لجنة برلمانية للأجور والعقود والمحاضرين المجانيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر "صادم" من لجنة برلمانية للأجور والعقود والمحاضرين المجانيين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر "صادم" من لجنة برلمانية للأجور والعقود والمحاضرين المجانيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).