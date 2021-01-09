2021/01/09 | 17:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت وزارة الخارجية العراقية، عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أنه مفاجأة غير مقبولة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7sky، اليوم السبت، إن “وزارة الخارجيّة تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض”، مضيفة “نؤكِّد أنَّ القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة”.

وأردفت “سنتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد: نستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي 7 SKY TV.

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