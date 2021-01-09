برد قارس في طريقه إلى العراق

2021/01/09 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت ، تأثر العراق بمنخفض جوي من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية، منتصف الشهر الجاري، يصاحبها أمطار وثلوج في شمال البلاد مع “فرصة ضعفية” لتساقط الثلوج في مناطق من محافظة الأنبار.وقال رئيس منبئين جويين أقدم محمود عبد اللطيف، مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد […]

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