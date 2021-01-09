المنافذ الحدودية تعيد عجلتين محملتين بمادة المرمر في منفذ الشلامجة

2021/01/09 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، اعادة عجلتين محملتين بمادة المرمر بدون شهادة مطابقة في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، أعادت عجلتين محملتين بمادة (المرمر) بحمولة إجمالية (72 طن و 100 كغم) إلى الجانب الإيراني لعدم وجود شهادة مطابقة خاصة بالبضاعة ومخالفتها للضوابط والتعليمات”.

واضافت انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي /هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات”.

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