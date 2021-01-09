2021/01/09 | 17:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم السبت، إكتمال الخط الناقل الطاقة الكهربائية لقرية آل راشد 80 كيلو متر جنوب مدير الناصرية وبطول (6) كيلو متر.وقالت الشركة، في بيان تلقته “عراقي نيوز”، إنه “دشنت شركة نفط ذي قار اليوم السبت الخط الناقل الطاقة الكهربائية لقرية آل راشد 80 كيلو متر جنوب مدينة الناصرية وبطول (6) كيلو متر كأول كهرباء وطنية تصل هذه القرية منذ تأسيس الدولة العراقية بعد ربطه بمحطة حقل صبه النفطي”.ونقل البيان عن مدير عام شركة نفط ذي قار المهندس علي خضير العبودي قوله: ” إن وصول الكهرباء الوطنية لهذه القرية ولأول مرة في تأريخ الدولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاول مرة..



الكهرباء تصل إلى قرية “آل راشد” في الناصرية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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