2021/01/09 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، مصير المحاضرين المجانيين وموظفي عقود القرار 315 في الموازنة العامة للعام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف لـ{الفرات نيوز} مصير المحاضرين المجانيين وعقود 315 في "الموازنة") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف لـ{الفرات نيوز} مصير المحاضرين المجانيين وعقود 315 في "الموازنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).