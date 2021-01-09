بالوثيقة.. الطفيلي يطالب الداخلية بتطبيق المادة (64) أولا من قانون الموازنة

2021/01/09 | 17:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، سالم طحمير الطفيلي، وزارة الداخلية بتطبيق نص المادة (64) أولا من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

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