2021/01/09 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي.

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