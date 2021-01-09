الصين تعزل مدينتين للسيطرة على انتشار كورونا

2021/01/09 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

شهدت مقاطعة هوبي الصينية تزايدا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من إجراءات الحجر الصحي.

وسجلت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والتي بلغت 350 حالة، بعد تسجيل 234 إصابة يوم الخميس الماضي.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أعلنت الحكومة الصينية تشديد إجراءات مكافحة انتشار العدوى وتم إغلاق جميع خطوط المترو في شيجياتشوانغ عاصمة المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وإيقاف عمل الحافلات.

يذكر أن السلطات كانت قد فرضت الحجر الصحي على مدينتي شيجياتشوانغ وشينغتاي، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، ومُنعت جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينتين إلا في حال الضرورة القصوى.

وتعهد المسؤولون بإجراء “مراقبة صارمة لحركة تنقل الناس والسيارات” مع وضع جميع المناطق السكنية تحت “إدارة مغلقة”، وهي عبارة يقصد بها الإغلاق.

كما منع أهالي هيبي من دخول بكين أو مغادرة الإقليم إلا في حال الضرورة القصوى.



وتم تعليق خدمة نقل الركاب لمسافات بعيدة في المدينتين، وأغلقت الطرق السريعة.



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