تحالف الفتح يدين قيام واشنطن بفرض عقوبات ضد الفياض

2021/01/09 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدان تحالف الفتح، السبت، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واصفا القرار بـ"المجنون والصبياني".

وقال التحالف في بيان له اليوم (9 كانون الثاني 2021): "نحذر بقوة من أن هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداتها ، وهذا التعدي السافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد يكشف عن حجم التدخلات السلبية للإدارة الأمريكية وانتهاجها للسبل والمخططات التي تروم إضعاف العراق شعبا وحكومة".

واضاف إن "من يتحدث عن حقوق الإنسان عليه أن يتذكر أن من صان العراق أرواحا ودماء رجالات هذا الحشد شيبا وشبابا، وعليه إدراك أن الحشد الشعبي بأبيه الروحي الشهيد المهندس ورئيس هيئته السيد فالح الفياض سجلوا أروع ملاحم الدفاع عن الإنسانية في العراق واستبسلوا لحماية شعبهم مثلما حموا بوابات العالم عبر البوابة العراقية من غدر داعش ومسلحيها وفكرها التكفيري".

وأوضح إن "الشعب العراقي وجميع المنصفين في العالم يعلمون جيدا بأن الحشد الشعبي لايعمل إلا من أجل مصالح هذا الشعب وتنفيذ مطالبه في الحياة الحرة الكريمة، ولن نحيد أو نبتعد عن تحقيق أهداف شعبنا في الاستقلال الكامل والناجز والعمل بمشروع التنمية الوطنية الشاملة مهما كانت التحديات كبيرة والتحركات الأمريكية اللئيمة لصد طموحاتنا".

وتابع: "كنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ستتخذ جملة من القرارات المجنونة والصبيانية والقيام بطائفة من التحركات الاستفزازية خصوصا بعد أحداث الشغب التي رافقت ليلة التوقيع على ولاية الرئيس الجديد".

وختم بالقول "نؤكد مرة أخرى على أن الأخ الفياض شخصية وطنية مجاهدة عاشت هموم التحرير ورسالة الحشد الشعبي وتفاعلت مع قضايا الأمة وهمومها بتنفيذ المطالب الاجتماعية وتحقيق أهداف العراقيين في الانتقال إلى الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة".

واعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من قرار الحكومة الاميركية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "تعرب وزارة الخارجية عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي".

واضاف البيان: "إذ نؤكد أن القرار مثل مفاجأة غير مقبولة، نشير إلى أن الوزارةَ ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك".

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