المالية النيابية تعقد اجتماعاً لمناقشة قانون موازنة ٢٠٢١

2021/01/09 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_ واع

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

وأعلن مجلس النواب ، تحديد يوم السبت ، موعداً لمناقشة موازنة 2021.

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