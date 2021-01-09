التربية النيابية: يوم واحد في الأسبوع غير كافي لذا نوصي بزيادة أيام الدوام في المدارس

2021/01/09 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أوصت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت الموافق 09-01-2021، بزيادة أيام الدوام في المدارس، مؤكدةً أن وزارة التربية يجب أن تتخذ إجراءات جديدة.وقال مقرر اللجنة التربية النيابية “طعمة اللهيبي” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “إبقاء الدوام للطلبة يوماً واحداً أمر غير صحيح، على الرغم من ان …

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