موازنة 2021 تدخل اول اجتماع على طاولة اللجنة المالية

2021/01/09 | 17:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ان “اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

وأعلن مجلس النواب ، تحديد يوم السبت ، موعداً لمناقشة موازنة 2021.

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