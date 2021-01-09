المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث موازنة 2021

2021/01/09 | 17:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 .

وذكر مصدر نيابي لـ PUKmedia، ان اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 201 قبيل عرضها للقراءة الاولى في جلسة اليوم، مبينا ان الاجتماع لا يزال مستمراً.

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته رقم 32 في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت، لاجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

PUKmedia خاص

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