الصحة تحدد منافذ توزيع لقاح كورونا: 7 مستشفيات رئيسية في بغداد.. و4 في كل محافظة

2021/01/09 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد وزير الصحة حسن التميمي، المستشفيات التي ستشرف على عمليات التطعيم بلقاح كورونا في العراق والفئات المشمولة به كوجبة أولى، حيث تحدث عن 7 مستشفيات في بغداد فضلا عن 4 مستشفيات في كل محافظة.

وقال التميمي في تصريحات متلفزة، إن “نسبة الشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 92% والوفيات تراجعت نحو 2% ومن بين اسباب ذلك هو توفر بنى تحتية من اسرة ومعامل اوكسجين واجهزة تنفس ومختبرات”.

ولفت الى ان “تراجع نسب الاصابة قد يمهد للسيطرة على وباء كورونا بالكامل فيما لو التزم المواطنون”.

وفيما يتعلق بملف لقاح كورونا اوضح التميمي إن “سعر لقاح كورونا ثابت عالمياً ويحدده الاتحاد العالمي للقاحات ولا صحة لتوجه العراق إلى استيراد لقاح فايزر بأعلى من سعره العالمي”.

وتابع “اتفقنا مع شركة فايزر على 1.5 مليون جرعة لقاح وننتظر توفير مستلزمات التبريد لجلبه الى العراق وايضاً اتفقنا على 16 مليون جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات وهذا يحتاج فترة لاقرار اي لقاح من اللقاحات الموجودة لان ما تم حتى الان هو الموافقة على الاستخدام الطارئ وليس ترخيص لقاح بعينه ثم جلبه للعراق”.

وحول طريقة توزيع لقاح كورونا والمنافذ التي ستقوم بعملية التطعيم اوضح التميمي “توزيع اللقاح سيتم ابتداءً على فئات معينة معروفة وهم الكوادر الصحية والقوات الامنية وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة”.

وبين إن “اللقاح سيكون مجانياً وسيوزع في بغداد بمستشفيات الكاظمية والكرخ واليرموك ومدينة الطب والكندي والامام علي والزعفرانية وفي كل محافظة حٌددت 4 مستشفيات تقوم بعملية التطعيم ومن يأخذ اللقاح يمنح بطاقة ستتم مطالبته بها في وقت لاحق عند مراجعته المستشفيات”.

وفيما يتعلق بسلالة كورونا الثانية قال “بالنسبة للسلالة الجديدة، سيدخل مختبران للعراق قريباً لتحليل هكذا سلالة، ونحن منعنا السفر للدول التي ظهرت فيها ولحد الأن لم نسجل اية اصابة بالسلالة”.

وحول القرارات الحالية المطبقة في مواجهة كورونا قال إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تضع في قراراتها حقيقة وجود جانب اقتصادي قد يتأثر بفعل الاغلاق التام ، ونحن فرضنا اجراءات ضد مولات ومطاعم لم تلتزم بالاجراءات الوقائية والاغلاق بعد ساعة 7 مساءً ولا قرار جديد حتى الآن”.

وعن حقوق موظفي الصحة والوعود الحكومية بصددها بين التميمي ” فيما يتعلق بموضوع قطع الاراضي لدينا اكثر من 340 الف منتسب بالوزارة وبعض المحافظات بدأت بالفرز وننتظر البقية ، كل من عمل في مواجهة كورونا مشمول من موظف الخدمة لأعلى متخصص”.

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