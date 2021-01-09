الجبهة العربية: القرار الأمريكي بحق شخصية عراقية تجاوز على السيادة

2021/01/09 | 17:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك…

طالب نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، السبت، الحكومة الى تبني موقف واضح حيال قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج رئيس هيئة الحشد الشعبي على لائحة العقوبات.

وقال الشمري لـوكالة /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي يمثل جزء من مؤسسة الدولة الرسمية ونستغرب صدور قرار بحق رئيسها الذي يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء على سيادة البلد”.

وأضاف أنه “على الحكومة أن يكون لها موقف واضح لمثل هذه التجاوزات ولا ينبغي الاكتفاء بالسكوت لآن الأمر يتعلق بسيادة الدولة”.

وأدانت أحزاب وشخصيات مختلفة صدور قرار أمريكي بوضع رئيس هيئة الحشد الشعبي على لائحة العقوبات.



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