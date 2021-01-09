2021/01/09 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى شعرية سيد حجاب فى صياغته لمقدمة الدستور لن تغير الواقع الاستغلالى القمعى المرير للنظام الرأسمالى القائم والمأزق التاريخى الذى يواجهه - هذا دستور الجناح القومى الفلولى العسكرى للثورة المضادة مع بعض الواهمين من المثقفين ممن اختيروا فى لجنة الخمسين ولم يكن ليختلف الامر لو صاغ المقدمة شاعر آخر هو احمد عبد المعطى حجازى .



ماقيمة دستور يتغنى باعذب الكلمات عن الكرامة والحرية - بينما يصدر قانونا يصادر الح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعرية سيد حجاب والدستور المصرى الأخير - سعيد العليمى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعرية سيد حجاب والدستور المصرى الأخير - سعيد العليمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).