الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي بفارق واضح عصر اليوم

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم ، السبت 9 كانون الثاني 2021، والذي ابرز تراجعه بأغلب المحافظات بشكل ملحوظ ليبتعد عن حاجز 1450 الذي اقترب منه الأسبوع الماضي.
بغداد / بورصة الكفاح
بيع 142.500
شراء 1410
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 143.250
شراء 1410
ديالى / سعر السوق
بيع 144.500
شراء 1420
أربيل / البورصة مغلقة
السليمانية / بورصة
بيع 1430
شراء 1410
الموصل/ سوق الجملة
بيع 143.600
البصرة / بورصة
بيع 1420
بقية مدن الجنوب
بيع 143.500
شراء 1420
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