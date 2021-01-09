الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي بفارق واضح عصر اليوم

2021/01/09 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم ، السبت 9 كانون الثاني 2021، والذي ابرز تراجعه بأغلب المحافظات بشكل ملحوظ ليبتعد عن حاجز 1450 الذي اقترب منه الأسبوع الماضي.

بغداد / بورصة الكفاح

بيع 142.500

شراء 1410

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 143.250

شراء 1410

ديالى / سعر السوق

بيع 144.500

شراء 1420

أربيل / البورصة مغلقة

السليمانية / بورصة

بيع 1430

شراء 1410

الموصل/ سوق الجملة

بيع 143.600

البصرة / بورصة

بيع 1420

بقية مدن الجنوب

بيع 143.500

شراء 1420

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