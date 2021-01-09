رئيس جامعة الموصل يفتتح المهرجان الثقافي الطلابي لكلية التربية للعلوم الصرفة

2021/01/09 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل المهرجان الثقافي لطلاب قسمي علوم الحياة والكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفة.وقال الاحمدي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" المهرجان تضمن اقامة معرض ضم العديد من أنشطة الطلبة .وتم خلال المهرجان تكريم الطلبة الأوائل على القسمين "./انتهى

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