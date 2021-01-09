شرطة ميسان تحتفل بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية

2021/01/09 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / احتفلت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ،اليوم السبت، بمناسبة الذكرى ال 99 لتأسيس الشرطة العراقية ".و أستهل الحفل بقراءة ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الابرار ، وعزف السلام الجمهوري".وهنأ قائد شرطة ميسان العميد "عبد الخضر الساعدي" ضباط ومنتسبي شرطة محافظة ميسان والقوى الساندة والاجهزة الامنية والمواطنين بذكرى عيد الشرطة شاكرا الحاضرين على مشاركتهم الاحتفال بعيدهم الاغر ./انتهى

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