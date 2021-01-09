سائرون: اتفاق مبدئي بين الكتل على دمج انتخابات مجلس النواب والمحافظات

2021/01/09 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن تحالف سائرون، السبت، عن وجود اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية كافة بإجراء انتخابات مجلس النواب والمحافظات معا في توقيت واحد.

وقال النائب عن سائرون مظفر فضل لـ/المعلومة/ ان “دمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب هو الخيار الافضل للمرحلة المقبلة لضغط النفقات المالية”.

واضاف ان “هناك اتفاق مبدئي في دمج الانتخابات معا الا ان تحديد موعد الانتخابات في حال دمجها من تخصص مفوضية الانتخابات فقط واللجنة القانونية في البرلمان”.

واوضح ان “اولى المعوقات هو عدم اكمال قانون انتخابات مجلس المحافظات”، لافتا الى ان “القانون بحاجة من شهر الى شهرين لإكماله وتمريره”.انتهى25و

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