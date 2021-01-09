الجبهة العراقية تؤكد: استهداف قياداتنا من بعض المفلسين ما هي الا “محاولات رخيصة”

2021/01/09 | 17:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبرت الجبهة العراقية، اليوم السبت، محاولات البعض من المفلسين والمتصيدين بالماء العكر للمساس برموز الجبهة واعضاءها هي محاولات رخيصة من تلك الأطراف للتغطية على فشلها وشعورها الواضح بانتهاء دورهم بعد انكشاف صفقاتهم المشبوهة امام الشعب العراقي.وقالت الجبهة في بيان صحفي، تلقته “عراقي نيوز”، ان “محاولات المدعو ابو مازن استهداف عضو الجبهة والقيادي فيها جاسم الجبارة بسبب او دون سبب هي جزء من تخبطات اعداء الشعب العراقي في محاولة يائسة لخلط الأوراق والتغطية على الفساد الذي ازكم الانوف في محاولة لاستمالة الجماهير“، مبينة ان “تلك المحاولات المستهلكة لم تعد تنطلي على القاصي والداني لان الشعب العراقي عموما وابناء محافظة […]

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