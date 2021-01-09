2021/01/09 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، امكانية مساءلة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته ترامب وفق للدستور الامريكي.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، انه “يمكن مساءلة ترامب وفق المواد ٢ فقرة ٤ و المادة ٢٥ من الدستور الأمريكي وعزله بموافقة ثلثي الكونغرس والأغلبية البسيطة لمجلس النواب لكن هذه الامر لم يحصل سابقا في امريكا”، لافتا الى انه “يمكن مساءلته عند عزله من باب العلم المفترض بالهجوم الذي حصل على مجلس النواب”.

واضاف ان “منح ترامب نفسه عفوا وحصانة عند خروجه فهو يخالف المبادي الدستورية لكن يمكن أن يخول نائب الرئيس ذلك وهذا محتمل”.

وكان عدد من مؤيدي ترامب قد اقتحموا اليومين الماضيين مجلس النواب الامريكي بتأييد من الرئيس الامريكي المنتهية ولايته.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن مساءلة ترامب وفق الدستور الأمريكي؟ .. قانوني يوضح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن مساءلة ترامب وفق الدستور الأمريكي؟ .. قانوني يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).