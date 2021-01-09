يوفنتوس يقترب خطوة من نجم نابولي

2021/01/09 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب نادي يوفنتوس، خطوة جديدة، من التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت”، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، سيلتقي مع وكيل أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، خلال الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.

وينتهي عقد أركاديوس ميليك مع نابولي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وأشارت إلى أن نابولي لا يزال يريد من 15 إلى 18 مليون يورو، للموافقة على رحيل ميليك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت أن يوفنتوس لا يقبل شروط نابولي المالية، وإذا لم يتم تقليل المطالب، سيؤجل اليوفي الصفقة إلى الصيف المقبل، من أجل ضم اللاعب مجانًا.

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