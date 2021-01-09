2021/01/09 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهددة بالحظر العام للبلاد.. الصحة ترصد مؤشرات خطيرة جدا في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهددة بالحظر العام للبلاد.. الصحة ترصد مؤشرات خطيرة جدا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).