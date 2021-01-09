انتشال جثمان ايزيدية غريقة في تركيا

2021/01/09 | 17:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والمهجرين، يوم السبت، انتشال جثمان فتاة ايزيدية من نهر مريج في تركيا.

وقال كورده يشار ممثل المؤسسة في تصريح صحافي: انه تم انتشال جثمان الفتاة الايزيدية " خاتون مراد"، يناهز عمرها 27 عاما، بنهر " مريج"، لافتا الى ان الجثمان سيصل الى قضاء زاخو اليوم .

واضاف: ان الفتاة حاولت مع عائلتها الوصول الى اليونان، لكنها سقطت في النهر وغرقت.

وكانت المؤسسة تواصل جهودها مع الجهات التركية، منذ اسبوع، للعثور على الجثمان واعادته الى زاخو.

PUKmedia ترجمة

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