مجلس الوزراء يصدر قراراً مشدداً بشأن التجمعات وقرارين آخرين ويحدد متنبياته لسنة 2021

2021/01/09 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى

هناك اهتمام جدي بمسألة الانتخابات ، والانتخابات المبكرة تحظى بالجهد والاهتمام

الحكومة ترغب في مراقبة دولية جدية على الانتخابات لضمان نزاهتها

وزير الصحة دعا لمنع السفر إلى الدول التي تشهد تزايداً في عدد الإصابات بكورونا

إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون مجالس العزاء والتجمعات الأخرى بسبب استمرار خطر جائحة كورونا

مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية

هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحل محل الجهاز المركزي للإحصاء

مجلس الوزراء قرر المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية

موازنة 2021 بُنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية شعار الحكومة الحالية هو دعم القطاع الخاص

الانهيارات في طاق كسرى جاءت نتيجة الادارة السيئة لمشروع ترميمه في عام 2013

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