الاجتماع النيابي يناقش دراسـة نسبة العجز واستقطاعات الرواتب وتخصيصات المحافظات بالموازنة

2021/01/09 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعاً مغلقا ب ناقشت فيه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .واشارت اللجنة الى مجموعة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة ، أهمها نسبة العجز المالي الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات .واكدت اللجنة المالية أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة ، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير ، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات ودرجة المحرومية لكل محافظة ./انتهى5

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