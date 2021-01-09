2021/01/09 | 18:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتلاف مواد غذائية وغش صناعي بمنفذ القائم الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف مواد غذائية وغش صناعي بمنفذ القائم الحدودي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف مواد غذائية وغش صناعي بمنفذ القائم الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).