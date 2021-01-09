مباحثات أميركية قطرية في الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب

2021/01/09 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، السبت، إنه بحث مع كبار المسؤولين القطريين التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك خلال زيارته أجراها للدوحة هذا الأسبوع.

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