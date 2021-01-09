المالية النيابية: الموازنة ستُمرر .. لكن هناك بعض التعديلات

2021/01/09 | 18:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد النائب حسين العقابي، السبت، أن الموازنة الاتحادية ستمرر عقب إجراء بعض التعديلات عليها، مبيناً أن البرلمان ملزم دستورياً باجراء المناقلات المناسبة فيها.

وأشار العقابي في تصريح لـ"ناس" (9 كانون الثاني 2021)، إلى أن "تحديد 164 تريليونا للانفاق يعد رقما كبيراً وسنعمل على خفضه"، مضيفا أنه "سيتم معالجة الفقرات المختصة بالجانب التشغيلي حيث تخصيص 120 تريليونا غير مقبول، وسنلجا إلى دراسة فقرة فقرة، ووزارة وزارة، وسنعمل على خفض هذه النفقات إلى أدنى مقدار يمكن من خلالها أن تتناسب مع السنوات الماضية التي لم يتجاوز فيها الانفاق العام 70 تريليونا".

وحول الأزمة مع إقليم كردستان، قال النائب: إن "أحد جوانب الحلول يتمحور حول إبرام اتفاق عام مع الاقليم فيما يخص السلطة الاتحادية التي لا أثر لها هناك، فضلا عن جانب آخر يخص القضايا المالية التي تتعلق بالموازنة".

وأشار العقابي إلى "وجود خلل يتم من خلاله منح أموال للاقليم ليس لهم علاقة بها أو حصة منها"، مؤكداً أن "الايرادات الاتحادية غير مشخصة جيدا والنفقات السيادية غير مشخصة كذلك بشكل دقيق".

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