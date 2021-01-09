في ذكرى عيدهم.. الامن النيابية تحذر من أمرين يضعفان الشرطة العراقية

2021/01/09 | 18:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، من أمرين يضعفان الشرطة العراقية.

وقال العزاوي لـوكالة /المعلومة/، إن “الشرطة العراقية قدمت الاف الشهداء والجرحى وهي تقاتل الارهاب في كل المحافظات دون استثناء وكانت بمثابة دروع لمواجهة المفخخات والانتحاريين والعبوات الناسفة مع بقية التشكيلات الامنية والحشد الشعبي”.

واضاف، ان “الشرطة العراقية تواجه حاليا مساريين يضعفان قدراتها وهي الثارات العشائرية التي تحدث نتيجة تنفيذ ضباطها ومتسبيها القانون وبالتالي لابد ان تكون هناك حصانة لهم ضد اي ملاحقات عشائرية كونهم مكلفين باداء واجبات رسمية لحفظ القانون بالاضافة الى محاولة قوى سياسية التغلغل في منظومة الشرطة والتاثير عليها”.

واشار العزاوي الى ان “استقلالية الشرطة وضمان الحصانة لمنتسبيها من ضباط وافراد ضرورة وطنية لدعم بناء جهاز محترف يعد اهم ادوات تنفيذ القانون واليد الطولى في رد المجرمين والمتربصين شرا بالمواطنين”.

ويواجه ضباط ومنتسبي الشرطة تحديات كبيرة خاصة في ظل حصول ملاحقات عشائرية لبعض منهم اثناء تنفيذ واجباتهم في اعتقال مطلوبين للقضاء.



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