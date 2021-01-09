القانونية النيابية تسجل ملاحظات على موازنة 2021 وتؤكد: تستهدف قوت الفقرات

2021/01/09 | 18:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت اللجنة القانونية النيابية، السبت، مجموعة ملاحظات على الموازنة العامة المالية للعام الحالي 2021، فيما أكدت أن الموازنة تستهدف قوت الفقراء ولن يتم السماح بتمريرها.وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، انه “لن نسمح بتمرير موازنة تستهدف قوت الفقراء ولا يمكن تحميل المواطنين أخطاء الساسة وفشلهم برسم الخطط الاقتصادية”.وأضاف العقابي: “اطلعنا على مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية ٢٠٢١ المرسل من الحكومة إلى البرلمان، وبعد دراسة مستفيضة لفقراتها نسجل الملاحظات الجوهرية الآتية: ١ .في ظل أزمة مالية صعبة اضطرت فيها الحكومة للاقتراض مرتين في العام الماضي وما شهده من تأخير صرف رواتب الموظفين […]

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