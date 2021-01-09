الحكيم يطالب الحكومة بتوفير الحصة التموينية بشكل منتظم

2021/01/09 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، دعوة الى الحكومة ومفوضية الانتخابات، فيما اشار الى ان نجاح بناء مدينة الصدر سيؤدي لنجاح في بناء العراق.وقال الحكيم في كلمة له خلال زيارته الى مدينة الصدر وتابعها “النور نيوز”، اذ نجحنا في بناء مدينة الصدر سننجح في بناء العراق لان البداية كانت من …

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