2021/01/09 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تناقش العجز الكبير في موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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